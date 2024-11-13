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На Западе описали сценарий, способный обрушить цены на нефть вдвое

CNBC: нефть может подешеветь в два раза, если ОПЕК+ снимет ограничения на добычу

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Jae C. Hong/AP

В 2025 году нефть может подешеветь до $30–40 за баррель с $70-80 за баррель в 2024-м, если страны ОПЕК+ откажутся от ограничений на добычу нефти. Об этом пишет CNBC со ссылкой на глобального руководителя отдела энергетического анализа в Oil Price Information Service Тома Клозу.

«Сейчас больше страхов по поводу цен на нефть в наступающем году, чем когда-либо за последнее время», — отметил спикер.

О крайне негативных последствиях подобного решения ОПЕК+ говорят и другие эксперты рынка. Так, энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник считает, что снятие ограничений на добычу нефти без учета спроса послужит началом ценовой войны за долю рынка, которая может привести к снижению цен на топливо до минимумов со времен COVID.

В сентябре ОПЕК+ отложила планы начать постепенное повышение нефтедобычи на два месяца, до ноября, в попытке остановить падение цен на нефть. На днях картель продлил добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря.

Ранее экономист объяснил, почему новому президенту США Дональду Трампу невыгодно вводить санкции против российской нефти.

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