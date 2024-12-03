Южнокорейская вона упала к доллару после введения военного положения

Южнокорейская вона подешевела к доллару на 1,5% на фоне введения военного положения в республике. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Yonhap.

Курс доллара к воне рос на 1,49% — до 1 424,86 воны с уровня предыдущего закрытия в 1 403,96 воны.

Кроме того, курс биткоина (BTC) к корейской воне упал на 30%. В 2024 году южнокорейская вона неоднократно обгоняла американский доллар по объемам торгов на криптобиржах.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Он провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся».

Ранее командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан-су заявил о введении контроля над всеми СМИ.