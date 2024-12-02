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В России назвали «истеричный» рост курса доллара временным явлением

Экономист Глухова: «истеричный» рост курса доллара является временным явлением

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Алексей Майшев/РИА Новости

«Истеричный» рост курса доллара является временным явлением, поэтому в будущем рубль ждет укрепление. Об этом RuNews24.ru рассказала экономист, руководитель Первой гильдии ростовщиков Эльвира Глухова.

По ее словам, в перспективе доллар может стоить около 40 рублей. При этом эксперт не уточнила, когда именно это произойдет.

«Готова поспорить на деньги. Конечно, на рубли. Кстати, одно такое пари я уже заключила год назад, когда глава Сбербанка Герман Греф говорил, что благодаря обязательной продаже валютной выручки курс американской валюты может стабилизироваться в районе 90 рублей. Я и тогда считала, что будет 40, и сейчас так думаю», — сказала Глухова.

Экономист также добавила, что не ожидает снижения цен на недвижимость в России. Она добавила, что после снижения ключевой ставки в стране может произойти очередной рост стоимости жилья.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявил, что эрозия доллара набирает силу. По его словам, доллар начинает «терять свою привлекательность как резервная валюта» для целого ряда стран. Песков добавил, что «это такой процесс эрозии привлекательности доллара», и он «набирает силу».

Ранее глава ВТБ предрек доллар по 100 рублей в 2025 году.

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