«Россияне крепчают»: в Госдуме объяснили, почему евро по 120 — это не кризис Депутат Бахарев: в России нет предпосылок для финансового кризиса

Последние события на российском валютном рынке, когда курс доллара поднимался выше 114 рублей, а евро — 120 рублей, нельзя считать началом финансового кризиса. Об этом «Газете.Ru» сказали первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев, экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и экономисты. Эксперты пояснили, что любой кризис сопровождается разорением банков, их закрытием и увольнением персонала, а также набегом вкладчиков, снимающих деньги со счетов. При этом аналитики ожидают скачка цен на горизонте три-шесть месяцев, но призывают россиян не паниковать.

21 ноября США ввели санкции против российских банков, в том числе Газпромбанка. Рестрикции вызвали ослабление курса рубля к доллару и евро, 27 ноября валюты достигали своих максимумов с 2022 года. Вечером 27 ноября ЦБ объявил, что прекращает покупать валюту на внутреннем рынке в рамках так называемого бюджетного правила.

«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — отметил регулятор.

28 ноября курсы доллара и евро на внебиржевом рынке немного снизились — до 108 рублей и 113 рублей соответственно (по данным на 17:31 мск), но продолжают оставаться выше психологических отметок. С начала года доллар вырос к рублю на 22%.

Почему это не кризис

В Госдуме призвали россиян не паниковать. Последние события не говорят о начале нового финансового кризиса, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

«Сегодняшняя ситуация... не позволяет говорить о каком-то кризисе, потому что фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет. Советую гражданам не паниковать в этой ситуации, как бы это банально ни звучало.

Я думаю, что те меры, которые принимает Банк России, действуют с определенным лагом, но этот лаг не превышает нескольких дней, поэтому я думаю, что в течение одной-двух недель ситуация стабилизируется. В ситуации последних дней на валютном рынке России прослеживается влияние сразу нескольких факторов, которые совпали и спровоцировали волатильность курса рубля», — отметил Бахарев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ЦБ уже отреагировал на ситуацию, объявив о прекращении до конца года покупки валюты на внутреннем рынке. Парламентарий уверен, что это очевидно снизит волатильность курса рубля. Бахарев призвал не забывать, что в запасе регулятора есть еще один инструмент, даже более действенный — возможность изменять квоты на обязательные продажи экспортерами доли валютной выручки, полученной от внешних торговых контрактов. В прошлом месяце эту долю снизили с 50 до 25%. По мнению Бахарева, в случае дальнейшего ослабления курса рубля правительство и ЦБ могут вернуться к прежнему уровню продаж валютной выручки, что также укрепит курс национальной валюты.

Депутат также перечислил факторы, которые привели к волатильности курса рубля:

— После победы Трампа на президентских выборах в США курс доллара растет не только по отношению к рублю, но и по отношению к основным мировым валютам. Инвесторы ждут, что экономическая политика администрации Трампа приведет к сохранению относительно высоких ставок в американской экономике и, соответственно, повысит привлекательность ценных бумаг, номинированных в долларах.

— На днях против России был введен очередной пакет санкций. В основном эти санкции затронули российские банки, в первую очередь Газпромбанк. И очевидно, что эти ограничения негативно повлияют на приток иностранной валюты.

Бахарев добавил, что цель новых санкций — еще больше затруднить платежи по внешнеторговым операциям для российских экспортеров и импортеров.

По его словам, рынок реагирует на эти ограничения, опасаясь снижения притока валютной выручки и возможного дефицита иностранной валюты, прежде всего доллара и евро. Отсюда — повышенный спрос на эти валюты и ослабление курса рубля по отношению к ним. В то же время депутат убежден, что российский бизнес сумел в значительной мере адаптироваться к новым экономическим реалиям, внешним шокам и санкциям. По словам Бахарева, в отличие от 2022 года, экономика РФ находится в фазе устойчивого роста, а внешний торговый баланс даже в условиях санкций стабильно положительный. По итогам текущего года положительное сальдо внешнеторговых операций превысит $100 млрд.

Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин также уверен, что происходящее не говорит о начале финансового кризиса.

«Мой личный ответ скорее нет, поскольку кризис должен сопровождаться кризисным состоянием финансовых институтов. Вот этого не видно. Нельзя сказать, что в данный момент что-то угрожает конкретным группам банков: разорение, закрытие или увольнение персонала. Даже те, кто попал под санкции, как мы наблюдаем с марта 2022 года, продолжают получать сверхприбыли в российских рублях. В 2022–2023 годы было около 3,3 трлн рублей, в 2024 году будет 3,5–3,6 трлн рублей.

Нет картины набега вкладчиков на банки, типичной для системного кризиса, когда люди пытаются вынуть свои сбережения и вообще не знают, куда им податься и куда потом эти деньги переложить. Паники нет. Паника, мне кажется, только в средствах массовой информации на рубеж 100 рублей за доллар», — сказал Дубинин.

По его словам, в России в меру сил будут приспосабливаться к проблемам с расчетами из-за санкций.

«Мы полагаем, что отечественная финансовая система достаточно быстро адаптируется к работе в новых условиях. Пока под санкциями находятся еще далеко не все российские банки, поэтому сейчас трансграничные расчеты, вероятно, будут перестраиваться на работу через несанкционные структуры. Кроме этого, продолжат развиваться альтернативные платежи. Можно ожидать, что транзакции за внешнеторговые операции снова временно подорожают, пока не будут налажены новые схемы платежей. Издержки для российской экономики, вероятно, снова возрастут. Сложности, вероятно, возникнут у импортеров, что может временно снизить спрос на импорт и спрос на валюту, что позитивно для рубля», — добавил в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он допустил, что проблемы могут возникнуть и у экспортеров, особенно тех, кто поставляет газ в Европу и осуществлял платежи через Газпромбанк. При этом сложности с экспортом уменьшат приток валюты в страну, что негативно для рубля, заключил аналитик.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов в беседе с «Газетой.Ru» назвал новые санкции США «лебединой песнью» администрации Джо Байдена, которая, уходя, хочет «сжечь мосты» взаимоотношений США и России, ликвидировав возможность проведения расчетов за газ в токсичных сейчас для России валютах западных стран.

«Ни о каком кризисе речи быть не может, поскольку, наверняка, как и сам Газпромбанк предвидел эту ситуацию и был к ней подготовлен, так и правительство России уже спланировало определенные защитные меры. Россияне и бизнес, как ни странно, только крепчают во времена нестабильности и турбулентности и расслабляются в периоды благополучия. Скрытый потенциал проявляется у россиян именно в тяжелые времена, тем более, вероятно, в начале следующего года некоторые введенные против России санкции могут быть пересмотрены новой администрацией США», — подчеркнул Зарипов.

Что будет с ценами

Дубинин ждет скачка инфляции из-за волатильности курса рубля к доллару.

«Один из факторов нашей инфляции — это в том числе повышение цен на импортные товары. Это с определенным лагом приводит к тому, что растут цены на рынке продовольствия <...> Все, что сейчас происходит, закладывает высокие показатели инфляции на, я бы сказал, следующие полугодия. А вот какие конкретные цифры будут, я предсказывать не берусь. Можно только сказать, что они будут двузначными», — отметил Дубинин.

По словам Васильева, импортеры, вероятно, будут закладывать текущую волатильность рубля в цены ввозимых товаров. Аналитик ждет нового витка удорожания импортных товаров через три-шесть месяцев.

«Мы считаем весьма вероятным, что по итогам года инфляция превысит верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ 8,5% и может оказаться около 9%. Мы по-прежнему ожидаем, что Банк России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21 до 23%. Мы полагаем, что ЦБ оставит жесткий сигнал о возможности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях. В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка 23% будет пиком в этом цикле и в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести ее до 19% к концу 2025 года. Однако чем слабее будет рубль, тем выше вероятность нашего рискового сценария. В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости может повысить до 24–25%», — подчеркнул аналитик.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сказал «Газете.Ru», что текущее колебание курса доллара и ослабление рубля принесут дополнительные 1–1,5% к инфляции. Это еще раз подчеркивает важность импортозамещения и технологической трансформации российской экономики, отметил Балынин.

По данным на 25 ноября 2024 года, годовая инфляция в России достигла 8,78%. Основной вклад в рост инфляции внесло подорожание продовольственных товаров, цены на которые за последнюю неделю выросли на 0,66%. С начала года потребительские цены выросли на 7,41%, превысив официальный прогноз Минэкономразвития на 2024 год, установленный на уровне 7,3%. Среди продуктов наиболее заметно подорожали картофель, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты и импортные фрукты.

Что будет с курсом рубля

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров ожидает 100 рублей за доллар к концу 2024 года. По мнению Васильева, с учетом мер властей через несколько месяцев курс рубля стабилизируется: доллар будет стоить 100–110 рублей, евро — 105–115 рублей, юань — 13,7–15,1 рубля.

«Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от геополитической ситуации, от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях новых санкций, от реакции властей на текущее ослабление рубля. Мы полагаем, что в ближайшие недели ситуация с платежами улучшится и экспортеры, вероятно, нарастят продажи валютной выручки, и это поможет стабилизировать курс рубля», — сказал эксперт.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал россиянам сохранять финансовую дисциплину, диверсифицировать личные сбережения и быть готовыми к меняющимся экономическим условиям. Восстановление курса рубля потребует не менее шести месяцев последовательной и взвешенной экономической политики, предупредил Антонов.