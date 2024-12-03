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Эксперт раскрыл россиянам, как можно обезопасить свои вклады

ИБ-эксперт Блисс: россиянам нужно обезопасить от мошенников свои вклады в банках

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Россиянам нужно принять меры и обезопасить свои вклады в банках от мошенников, которые могут выдавать себя как за сотрудников финансовых организаций или госучреждений. Часто они стараются выманить данные о счетах, банковских картах, поэтому важно всегда следить за своими финансовыми операциями, посоветовал руководитель по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс в беседе с RT.

Ближе к концу года отмечается рост количества звонков россиянам от мошенников, выдающих себя за налоговиков и предлагающих оформить налоговые вычеты. Все это делается для того, чтобы узнать информацию для перевода средств, подчеркнул эксперт.

«Помните: настоящие сотрудники организаций никогда не попросят перевести деньги на другие счета. При подозрительном звонке прекратите разговор и сами позвоните в организацию по официальному номеру», — порекомендовал он.

Также Блисс призвал россиян регулярно проверять выписки по своим счетам, отслеживать все транзакции, а при появлении любых подозрительных операций — немедленно обращаться в банк. Важно не сообщать никому информацию о счетах, в том числе ПИН-коды и данные карт по телефону, электронной почте или на сайтах, а также использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять ПО и антивирусники.

Если речь идет об открытии вклада на крупную сумму, то для обеспечения безопасности средств лучше открыть несколько вкладов в разных банках, считает эксперт.

«Помимо диверсификации рисков по безопасности, это, возможно, поможет повысить процент на вклады: крупные банки предлагают повышенные проценты для новых клиентов», — пояснил он.

Напомним, также эксперты подчеркивают, что никому нельзя сообщать свои пароли от личных кабинетов в банке. Также не нужно носить пароли от интернет-банка в кошельке из-за риска потерять карты вместе с кошельком.

Ранее эксперт назвал самый выгодный срок действия вклада.

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