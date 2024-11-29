Российские бренды подвинули зарубежные марки за последние два года

Модные бренды из России за два года, 2022-2024 годы, смогли укрепить позиции на рынке после того, как зарубежные марки вышли из России. Об этом сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на собственное совместное исследование в рамках проекта РБК × VOYAH Fashion November.

Согласно исследованию, в 2023 году около 500 крупнейших российских брендов одежды и аксессуаров смогли суммарно заработать около 663 млрд рублей. В годовом выражении продажи крупнейших марок выросли на 18%, а объем российского fashion-рынка составил около 3,6 трлн рублей.

По сравнению с мировым рынком, российский рынок показал быстрый рост — средний результат составил в 2023 году около 5%.

До этого почти 200 дизайнеров показали свои коллекции на Московской неделе моды.

В программе Московской недели моды — 83 показа известных и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино.

Ранее сообщалось, что гости из более чем 100 стран приняли участие в модном форуме BRICS+ Fashion Summit.