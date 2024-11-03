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В России планируют увеличить утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг рассматривает повышение утильсбора на сельхозтехнику с 2025 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России предлагают увеличить утилизационный сбор на отдельные виды сельхозтехники в 2025 году в пять раз, а затем проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления Минпромторга.

В следующем году коэффициенты утилизационного сбора планируют проиндексировать на 5% в отношении отдельных видов сельхозтехники, которую производят в России и Белоруссии (кроме тракторов до 340 л.с.), а уже с 2026-го по 2030-й проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники, следует из документа ведомства.

Индексация утильсбора не повлияет на стоимость сельхозтехники российского и белорусского производства, заверили в ведомстве.

С1 октября в России на 70-85% выросли ставки утилизационного сбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Предполагается, что сильнее всего подорожают автомобили с агрегатами объемом от двух и от трех литров — почти в два раза. Уже известно, что не менее 13 китайских автокомпаний подняли цены на новые автомобили, их примеру вскоре последуют отечественные автопроизводители. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции.

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