В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Кудриным

Контакты президента России Владимира Путина и советника по корпоративному развитию «Яндекса», бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина происходят часто, их предстоящая встреча — абсолютно рабочая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Такие контакты происходят достаточно часто. Это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что другие контакты, значит, не публичный характер, вот как раз это такой случай. Абсолютно рабочие контакты», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли встреча главы государства с советником по корпоративному развитию компании закрытой или какой-то тематической.

Накануне Путин сообщил, что 3 декабря встретится с Кудриным, чтобы обсудить участие «Яндекса» в образовательных программах. По его мнению, нужно более тесное взаимодействие технологических компаний с вузами.

В декабре 2022 года Кудрин объявил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию, чтобы помочь сохранить уникальную культуру компании.

Ранее Кремль сообщал, что Путин и Кудрин встречались перед продажей «Яндекса».