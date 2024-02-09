Путин и Кудрин встречались перед разделом «Яндекса»

Президент России Владимир Путин встречался с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным до сделки по разделу активов «Яндекса». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов 9 февраля.

«Я лишь могу подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место быть», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что в Кремле никогда не рассказывают «про внутреннюю кухню».

5 февраля головная компания «Яндекса» нидерландская Yandex N.V. объявила о продаже бизнеса консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей. Статус новой головной компании получит МКАО «Яндекс». Ее основным владельцем станет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджментом российской компании.

Накануне сообщалось, что Yandex N.V. провела проверку группы инвесторов на их отсутствие в санкционных списках до совершения сделки по реструктуризации компании. Для проверки был привлечен сторонний консультант по глобальным расследованиям, он проводил комплексную проверку всех новых инвесторов.

Ранее стало известно, что «белые» хакеры станут получать больше денег за взлом «умных» колонок «Яндекс».