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Последний участок газопровода между Россией и Китаем ввели в эксплуатацию

В КНР ввели в строй последний участок газопровода между Россией и Китаем

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Максим Богодвид/РИА Новости

На востоке КНР ввели последний участок газопровода, соединяющего Россию и Китай. Об этом сообщает ТАСС.

По данным государственной корпорация по управлению нефтепроводами и газопроводами Китая, последним стал участок Наньтун — Лучжи в провинции КНР Цзянсу. Китайская часть газопровода начинается в районе приграничного города Хэйхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и идет на юг до Шанхая.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия и Китай рассматривают возможность организации нового маршрута для поставок газа через Казахстан, который может достигать мощностей в 35 млрд кубометров в год. В октябре в Институте энергетики и финансов заявили, что объемы поставок российского газа в Китай могут значительно вырасти к 2030 году.

Также сообщалось, что переговоры между Москвой и Пекином по магистральному газопроводу «Сила Сибири — 2» приобрели более сложный характер. Отмечалось, что Китай стремится получить газ по цене, сопоставимой с уровнем Henry Hub — около $70-80 за тысячу кубометров. Однако для России продажа газа по внутренним ценам при строительстве такой инфраструктуры экономически нецелесообразна.

Ранее сообщалось, что Китай стал меньше платить за российский СПГ.

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