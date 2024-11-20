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Китай стал меньше платить за российский СПГ

ТАСС: стоимость поставок российского СПГ в Китай упала на 9,1%

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Стоимость поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай по итогам января — октября составила $4 млрд, что на 9,1% уступает показателю за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок по направлению за 10 месяцев также сократился, однако менее значительно — на 2,6% год к году. Всего за период РФ направила на китайский рынок 6,74 млн тонн СПГ.

Россия по-прежнему занимает третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Лидером является Австралия. В январе — октябре страна продала КНР 21,7 млн тонн СПГ за $12,3 млрд. Второе место занимает Катар с 14,4 млн тонн общей стоимостью $8,4 млрд.

Между тем соседняя с Китаем страна — Япониянарастила закупки СПГ у России. Прирост в октябре составил 8,9%. Поставки японских товаров в РФ по итогам прошлого месяца подскочили в 1,5 раза.

Ранее соседи Австрии расхватали российский газ после отказа Вены принимать топливо.

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