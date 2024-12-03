В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники

Федеральная таможенная служба с 12 ноября начала требовать лицензии Минпромторга у поставщиков кондиционеров, холодильников и другого оборудования, заправленных фреоном R-410 — специальной охлаждающей жидкостью, используемой в бытовой технике, сообщил «Коммерсанту» гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

В результате, по его словам, часть поставок застряла на границе с Россией. Это коснулось поставщиков товаров всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, отметил директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин.

Из-за блокировки поставок и простоя контейнеров убытки с 12 октября только поставщиков кондиционеров могут составить от 200 до 300 млн руб., добавил Прудников

8 октября Минприроды опубликовало требование к поставщикам о необходимости получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов. Как отмечают производители кондиционеров, пишет «Коммерсант», ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, необходимость предоставления документа касалось только самого фреона. По словам Кузина, получение лицензий занимает минимум 45 суток.

В начале года газета «Известия» писала, что россияне стали чаще покупать бытовую технику из Турции, КНР и Белоруссии. По данным издания, среди холодильников лидировал Indesit, принадлежащий турецкой Arcelik, с долей почти 16%. На втором месте — белорусский Atlant с долей 9,8%, на третьем — китайский Haier с 9,8%.

Ранее сообщалось, что Италия увеличила экспорт холодильников в Россию.