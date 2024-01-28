Стало известно, какую технику стали чаще покупать россияне

Россияне стали чаще покупать бытовую технику из Турции, КНР и Белоруссии. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, среди холодильников лидирует Indesit, принадлежащий турецкой Arcelik, с долей почти 16%. Далее идут белорусский Atlant с долей 9,8% и китайский Haier с 9,8%.

Из стиральных машин россияне чаще всего выбирали Candy, принадлежащую Hier, которая занимает более 15% рынка. За ней следуют Indesit (около 14%) и Beko (13,5%).

«Россияне преимущественно позитивно реагируют на новый ландшафт представленных брендов, ориентируются на качество товаров, технические возможности и стоимость», — пояснил представитель объединенного ретейлера «М.Видео — Эльдорадо».

До этого ретейлеры заявляли о сокращении офлайн-продаж и переходе россиян на маркетплейсы.

Ранее в России резко вырос импорт пива.