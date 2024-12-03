Россиянам рассказали, что будет с ценами на жилье в ближайшее время

Стоимость жилья в России в ближайшее время не будет существенно снижаться, потому что инфляционные ожидания остаются высокими. Об этом kp.ru рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

По его словам, россияне рассматривают недвижимость как наиболее понятный способ сберечь деньги.

«Да, сейчас очень приятные проценты по депозитам. И доверие к банкам за последние годы выросло. Но в качестве долгосрочной «сберкнижки» большинство все равно предпочитает что-то, что можно потрогать и увидеть глазами. И кто ж такую «сберкнижку» будет без очень большой необходимости предлагать задешево», — сказал Цыганов.

При этом эксперт уточнил, что небольшое снижение цен на рынке жилья все же присутствует. Обычно оно распространяется только на не самые удачные проекты или жилье с устаревшими планировками, уточнил он.

В конце ноября заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния говорил, что Центральный банк России не наблюдает снижения цен на жилье, однако фиксирует замедление темпов их роста.

Ранее был назван самый популярный тип жилья для покупки в России.