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Назван самый популярный тип жилья для покупки в России

Аналитики Авито Недвижимости выяснили, что в РФ популярны двухкомнатные квартиры

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Depositphotos

По итогам ноября самым востребованным видом жилья как на первичном, так и на вторичном рынках оказались двухкомнатные квартиры. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Недвижимость».

На рынке новостроек доля «двушек» составляет 35% от общего объема спроса, а на вторичном — 33%.

В 18 из 42 городов, где проводилось исследование, двухкомнатные квартиры занимают лидирующие позиции по популярности на вторичном рынке. Наибольшим спросом «двушки» пользуются в Туле (41%) и Иркутске (38%).

Что касается первичного рынка, двухкомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом в 31 из 42 городов. В их числе Улан-Удэ (58%), Киров (51%), Калуга (50%), Смоленск (48%) и Ярославль.

Руководитель проекта «Ипотека» компании Frank RG Ольга Филиппова накануне сообщила, что почти 80% опрошенных россиян отложили покупку жилья в этом году из-за высоких ставок по ипотеке, которые достигли в среднем 28%.

Наиболее выгодной для покупки жилья в кредит опрошенные назвали ставку в размере 6%. Еще 55% устраивает ставка под 8%. Лишь 1% респондентов назвал приемлемой ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий.

Ранее стало известно, кто берет ипотеку по ставкам от 28%.

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