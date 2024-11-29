ЦБ не наблюдает снижения цен на жилье

Центральный банк России не наблюдает снижения цен на жилье, однако фиксирует замедление темпов их роста, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«На данный момент мы не отмечаем снижения цен на жилье. Вместе с тем мы видим, что темпы роста цен замедляются, и это, на наш взгляд, имеет значительное значение,» — отметил он.

29 ноября стало известно, что число покупок россиянами квартир в новостройках в 2025 году может снизиться на 19-35% по сравнению с 2024 годом.

22 ноября кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сказал, что россиянам в настоящее время выгодно покупать квартиры только с целью расширения жилплощади. Зайнуллин подчеркнул, что если ставка по ипотеке превышает 20%, в течение пяти лет вы выплатите банку сумму, равную стоимости квартиры. По мнению экономиста, покупка жилья в ипотеку по текущему курсу является довольно рискованной. В то же время экономист ожидает снижения цен на вторичные квартиры.

Ранее россиянам рассказали, как без риска сэкономить на покупке квартиры в Москве.