Недорогие импортные вина в 2025 году могут исчезнуть из продажи в России

Импортные вина стоимостью менее 1 тыс. рублей в следующем году могут исчезнуть из российских магазинов. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Он отметил, что в 2024 году продолжался протекционизм, особенно в части ужесточения условий импорта из недружественных и дружественных стран. Кроме того, на импорт оказывают влияние изменение регулирования и рост валютных курсов. В результате уменьшается количество импортных вин стоимостью до 1 тыс. рублей, и, возможно, в 2025 году таких вин больше не будет.

Липилин подчеркнул, что сейчас российские вина в категории до 700 рублей часто оказываются лучше импортных. Однако цены на отечественную продукцию тоже могут постепенно возрасти. Это связано с тем, что в России не хватает таких вин и поэтому производители не в состоянии обеспечить увеличившийся спрос.

25 ноября Липилин сообщил, что цены на алкоголь после Нового года могут вырасти на 10-15%.

Ранее россиянам пообещали, что шампанское к Новому году не подорожает.