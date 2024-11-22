Россиянам пообещали, что шампанское к Новому году не подорожает

Цены на шампанское в российских магазинах не вырастут до конца 2024 года, несмотря на резкое увеличение спроса к новогодним праздникам. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Несмотря на высокий интерес к этому напитку значительного роста цен до конца года, на мой взгляд, не ожидается. В мае 2024 года размер акциза на игристое вино вырос в три раза, до 141 рубля. Все повышение уже состоялось. В связи с новогодними праздниками спрос на игристое вино и шампанское, безусловно, вырастет. Но бизнес будет зарабатывать на объемах продаж, а не на росте стоимости. До конца года больше значительных ценовых изменений не произойдет», — отметил экономист.

По словам Щербаченко, с 1 января 2025 года ожидается незначительное повышение акциза — до 147 рублей, а в 2026 году — до 153 рублей соответственно. По прогнозу экономиста, это может оказать влияние на цены в будущем, однако в январе 2025 года магазины еще будут продавать старые запасы по прежним ценам, что поможет смягчить возможные последствия акцизов.

В конце октября доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева заявила «Газете.Ru», что расходы на приготовление салата «Сельдь под шубой» в этом году могут вырасти на 8-10% из-за ожидаемого повышения цен на соленую сельдь в декабре.

Ранее создатель Индекса Мишек сообщил о подорожании плавленого сыра и подсолнечного масла.