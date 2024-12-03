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Россия нарастила покупки японских лекарств

Россия увеличила импорт лекарств из Японии в 9 раз

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Михаил Голенков/РИА Новости

В октябре Россия резко увеличила закупки лекарств у Японии — объем импорта вырос в девять раз по сравнению с сентябрем и достиг $10,17 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные японского статистического ведомства.

Октябрьский показатель стал лишь вторым по величине в 2023 году: в августе поставки были в 1,5 раза выше.

Общий экспорт японских лекарств в середине осени составил $425,7 млн. Крупнейшим покупателем стали США, на долю которых пришлось 49% от общего объема. В тройку лидеров также вошли Китай (19%) и Южная Корея (5%).

Россия заняла восьмое место среди импортеров японских медикаментов, обеспечив 2,4% экспортного оборота. Схожие показатели у Франции и Италии.

24 октября сообщалось, что Россия в сентябре приобрела у Южной Кореи фармацевтической продукции на $8,4 млн, что втрое превышает значение августа. Более того, это рекордный объем импорта с февраля 2023 года. Основную долю поставок заняли экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении. На их закупку РФ потратила $6,4 млн.

Ранее Европа резко нарастила поставки лекарств в Россию.

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