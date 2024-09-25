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Европа резко нарастила поставки лекарств в Россию

Импорт лекарств из ЕС в Россию в июле достиг максимума с весны 2023 года

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Shutterstock

Страны ЕС по итогам июля направили в Россию лекарств на €926 млн. Это максимальный объем поставок в этой категории по направлению с марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с июнем ввоз европейских препаратов в РФ взлетел в 1,4 раза. В годовом выражении прирост составил 33%.

Лидером среди экспортеров фармацевтической продукции была Германия. В июле ФРГ нарастила поставки лекарств в Россию в 1,7 раза месяц к месяцу, до €243 млн. Следом идет Бельгия с объемом экспорта в €118 млн. Топ-3 замыкают Нидерланды с €83 млн.

Наибольший рост поставок за период продемонстрировала Италия. Экспорт лекарств из этой европейской страны в Россию за второй месяц лета подскочил в 4 раза и достиг €78 млн. Австрия в июле утроила поставки, до €52 млн, Швеция — удвоила, до €82 млн.

До этого в Ассоциации международных фармпроизводителей выразили беспокойство относительно возможных проблем с конкуренцией на российском рынке из-за нового правила торгов.

Ранее россиянам раскрыли правила отправки лекарств в другой город или страну.

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