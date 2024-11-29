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Китай усложнил продажу в Россию химии и техники

«Известия»: России станет труднее закупать товары в Китае с 1 декабря

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Shutterstock/Avigator Fortuner

России станет сложнее закупать в Китае химию, металлы и технику, в частности, IT-оборудование, поскольку в республике скорректировали правила экспортного контроля для товаров двойного назначения. Об этом пишут «Известия».

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский в беседе с изданием сообщил, что теперь бизнесу придется выстраивать новые логистические цепочки, что, скорее всего, скажется на подорожании конечного товара.

Обновленные правила экспортного контроля КНР, вступающие в силу с 1 декабря, коснутся не только России, но и других государств, уточнил заместитель директора ИКСА РАН Павел Кузнецов. Эксперт обратил внимание на то, что в перечень товаров двойного назначения входят предметы, которые могут иметь и военное применение. И сейчас экспортер, кроме специальной лицензии, должен предоставить сведения о конечном получателе товара, добавил Кузнецов.

Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин подчеркнул, что основной проблемой с 1 декабря будет проведение платежей.

«Станет в разы сложнее доставить деньги за эту продукцию. Это связано с давлением со стороны властей США», — отметил он.

По словам Порошина, сейчас деньги можно доставить с помощью криптовалют. До конца года в России планируют запустить экспериментально-правовой режим по трансграничным платежам с цифровыми валютами, добавили «Известия».

Накануне сообщалось, что цены на бытовую технику в России вырастут в среднем от 10 до 20%. Среди причин, способствовавших росту цен, «Коммерсантъ» называет ключевую ставку Банка России, курсы валют и логистические затраты.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 150-200 рублей.

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