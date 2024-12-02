Курс тенге к доллару упал до исторического минимума

Курс казахстанской валюты тенге к доллару во время торгов 2 декабря достиг минимального значения за всю историю: один доллар можно было приобрести за 530,8 тенге. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные фондовой биржи Казахстана.

Отмечается, что к концу торгов доллар стоил порядка 525,1 тенге, укрепившись на 1,57%. В целом в 2024 году валюта Казахстана обвалилась на 15% по отношению к доллару, несмотря на попытки властей стабилизировать рынок и на действия национального банка республики в виде валютных интервенций.

Только за ноябрь курс тенге к доллару упал на 5% — до 512,52 тенге. В нацбанке заявили, что планируют в декабре продать около $800-900 млн валюты, чтобы скорректировать курс.

В августе сообщалось, что внебиржевые торги валютными парами «евро-тенге» и «юань-тенге» в Казахстане выросли от 30 до 100 раз. Эксперты связали это с введением санкций против Мосбиржи и расширением критериев вторичных ограничений США против российского ВПК.

Ранее сообщалось, что карты российского банка перестали работать в Казахстане.