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Казахстан стал центром обмена российского рубля, евро и юаня

Спрос на евро и юань в Казахстане вырос в 30-100 раз на фоне санкций против РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Внебиржевые торги валютными парами «евро-тенге» и «юань-тенге» в Казахстане выросли от 30 до 100 раз. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на данные Национального банка страны.

Объем операций по покупке евро подскочил примерно в 100 раз, до €1,72 млрд, а по продаже — в 100 раз, до €1,69 млрд. Объемы торгов китайским юанем увеличились в 30 раз — до ¥3,88 млрд по операциям как по покупке, так и по продаже.

«Казахстанские банки выступают ключевыми посредниками между российскими и китайскими компаниями в расчетах по сделкам», - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Это связано с введением санкций против Мосбиржи и расширением критериев вторичных ограничений США против российского ВПК.

В то же время, подавляющая часть внебиржевых сделок с евро и юанем велась с банками-резидентами Казахстана (97-99,9%). Объем торгов $ США незначительно снизился, с $10 млрд покупок и $9,53 млрд продаж до $9,56 млрд покупок и $8,99 млрд продаж.

В конце прошлого месяца российский бизнес столкнулся с проблемами расчетов в юанях. 80% платежей в китайской валюте возвращались обратно из-за санкций. Ряд банков КНР отказался принимать «грязные» юани из России.

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