Россия поможет Индонезии при строительстве первого космодрома

Индонезия будет сотрудничать с «Роскосмосом» при строительстве первого космодрома в стране. Об этом говорится в заявлении Национального агентства исследований и инноваций страны (BRIN), передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что мы сможем продвинуться вперед и наладить сотрудничество, а также реализовать строительство космодрома как можно скорее», — заявил глава BRIN Лаксана Три Хандоко.

По данным агентства исследований, остров Биак в провинции Папуа является подходящей территорией для постройки космодрома, поскольку удовлетворяет логистическим требованиям. В заявлении также сказано, что концепция объекта заключается в открытости. Космодромом сможет пользоваться любой, у кого есть механизм оплаты.

В BRIN отметили, что принимать участие в строительстве будут четыре стороны, среди которых само агентство, «Роскосмос», PT URPI и российский «Главкосмос».

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Джакарту заявил, что Россия может принять участие в создании космической инфраструктуры в Индонезии, с Роскосмосом обсуждается создание многоспутниковой орбитальной группировки.

Ранее в Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян.