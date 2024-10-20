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Россия может принять участие в создании космической инфраструктуры в Индонезии

Мантуров: РФ может принять участие в создании космических объектов в Индонезии

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Depositphotos

Россия может принять участие в создании космической инфраструктуры в Индонезии, с Роскосмосом обсуждается создание многоспутниковой орбитальной группировки. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Джакарту, передает ТАСС.

Первый вице-премьер возглавил российскую делегацию на инаугурации избранного президента страны Прабово Субианто. Мантуров провел переговоры с президентом и министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто.

Мантуров также рассказал, что Россия заинтересована в поставках нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Индонезию и сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

19 октября сообщалось, что Россия и Индонезия в ноябре впервые проведут крупные военно-морские учения под названием «Орруда».

Ранее в Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян.

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