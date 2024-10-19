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В Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян

Россияне оказались в числе лидеров среди получателей золотых виз в Индонезию

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Shutterstock

Власти Индонезии отмечают высокий спрос на золотые визы среди россиян, рассказал посол РФ в азиатской стране Сергей Толченов. Его цитирует ТАСС.

Золотой визой называют вид на жительство или гражданство, которые можно получить за прямые инвестиции в страну. В Индонезии программа заработала недавно — в августе 2024 года.

«До этого такая программа функционировала в тестовом режиме. Уже тогда индонезийские партнеры упоминали, что россияне находятся в числе лидеров среди тех, кто хотел бы получить золотую визу», — подчеркнул Толченов.

На данный момент государство выдало иностранцам всего около 500-700 золотых виз.

В последнее время оставшиеся на рынке зарубежной недвижимости российские покупатели предпочитают инвестировать в небольшие объекты в Таиланде и Индонезии. При этом Турция и ОАЭ теряют популярность. В целом число запросов из России на покупку жилья за границей по итогам третьего квартала упало на 40%.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Индонезию в 2024 году может обновить исторический рекорд.

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