В Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян

Власти Индонезии отмечают высокий спрос на золотые визы среди россиян, рассказал посол РФ в азиатской стране Сергей Толченов. Его цитирует ТАСС.

Золотой визой называют вид на жительство или гражданство, которые можно получить за прямые инвестиции в страну. В Индонезии программа заработала недавно — в августе 2024 года.

«До этого такая программа функционировала в тестовом режиме. Уже тогда индонезийские партнеры упоминали, что россияне находятся в числе лидеров среди тех, кто хотел бы получить золотую визу», — подчеркнул Толченов.

На данный момент государство выдало иностранцам всего около 500-700 золотых виз.

В последнее время оставшиеся на рынке зарубежной недвижимости российские покупатели предпочитают инвестировать в небольшие объекты в Таиланде и Индонезии. При этом Турция и ОАЭ теряют популярность. В целом число запросов из России на покупку жилья за границей по итогам третьего квартала упало на 40%.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Индонезию в 2024 году может обновить исторический рекорд.