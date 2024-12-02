В Киеве задержали военкома, за взятки освобождавшего от мобилизации в ряды ВСУ

В Киеве задержан очередной военком, за взятки помогавший местным мужчинам избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Ссылаясь на данные прокуратуры, издание пишет, что сотрудник ТЦК (Территориального центра комплектования, аналог военкомата. — Ред.) небезвозмездно помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. Размер взятки составлял от $6 тыс. до $12 тыс. В процесс были вовлечены еще один сотрудник ТЦК и врач, которые помогали подделывать результаты осмотра военно-врачебной комиссии. А это, в свою очередь, открывало возможности для выезда за границу.

Нежелание граждан Украины служить в рядах Вооруженных сил и коррупция в ТЦК стали в стране массовой проблемой.

17 ноября пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что освобождающая от службы справка об инвалидности стоит как минимум $4 тыс. В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве около 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все показывавшие справки выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать», подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за облав военкомов мужчины перестали выходить на работу.