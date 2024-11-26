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В Киеве объяснили ошибкой невозможность конфискации имущества у коррупционеров

Депутат Ионушас: Рада по ошибке отменила конфискацию имущества у коррупционеров

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский парламент в результате ошибки ликвидировал возможность конфисковывать имущество у коррупционеров. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас.

По его словам, после принятия Радой закона о лишении государственных наград за поддержку России произошла «технико-юридическая ошибка или наложение норм».

В свою очередь, председатель парламентского антикоррупционного комитета Анастасия Радина сообщила, что новый закон частично ликвидирует принятый в октябре евроинтеграционный закон о соглашениях со следствием для обвиняемых в коррупции.

Ионушас и Радина заявили, что будут способствовать скорейшему возвращению конфискации имущества в Уголовный кодекс Украины.

24 ноября сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития отказался из-за олигарха Рината Ахметова предоставлять поддержку украинскому оператору электроэнергии ДТЭК.

Ранее чиновников ВСУ уличили в воровстве при закупке запчастей для самолетов.

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