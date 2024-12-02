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Эксперт раскрыл, что будет с ценами на автомобили на фоне изменения курса рубля

Автоэксперт Кадаков: до конца года авто подорожают на 5% из-за курса рубля

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Depositphotos

До конца текущего года стоимость автомобилей увеличится в среднем на 5% — на это, в числе прочего, повлияет курс рубля. Однако значительного скачка цен не будет, так как на рынке наблюдается затоваривание, сообщил 360.ru автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

На фоне ситуации с курсом валют цены будут расти, низкий рубль при этом будет бить по импортерам, считает специалист.

«С другой стороны, у нас очень сильное затоваривание, и машин на складах огромное количество. Сотни тысяч. И если машины стоят, деньги заморожены, то их надо продавать», — добавил он.

Точный прогноз на ближайшие недели, по его словам, пока сделать нельзя, но очевидно, что резко расти в стоимости машины, которые и так не пользуются спросом, не будут. Сейчас салоны будут «нащупывать» цены, стараясь сделать их «удобоваримыми» для покупателей и продавцов, считает Кадаков. Он отметил, что на стоимость автомобилей будет влиять не только курс рубля, но и утильсбор, который повысят в январе.

Напомним, на прошлой неделе на российском валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро — 120 рублей. Эксперты призвали не считать эту ситуацию началом финансового кризиса, так как фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик назвал три фактора, определяющих курс рубля.

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