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Аналитик назвал три фактора, определяющих курс рубля

Аналитик Антонов: на рубль влияют геополитика, санкции и проблемы экономики

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На российский рубль «серьезно давят» санкции, геополитическая напряженность и проблемы экономики, сообщил «Прайму» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Центральный банк и правительство находятся в активном поиске инструментов стабилизации ситуации, однако их текущие меры носят преимущественно реактивный характер», — сказал эксперт.

Он допустил, что «тестирование» курса на уровне 111-113 руб. может оказаться критической зоной для дальнейших мер ЦБ по стабилизации курса. По мнению Антонова, на заседании регулятора в декабре ключевая ставка может достичь 23-25%, что создаст дополнительную нагрузку на реальный сектор экономики (производящие материальные и нематериальные товары и услуги отрасли; финансово-кредитные и биржевые операции к ним не относятся ).

Последние события на российском валютном рынке, когда курс доллара поднимался выше 114 рублей, а евро — 120 рублей, нельзя считать началом финансового кризиса. Об этом «Газете.Ru» сказали первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев, экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и экономисты. Эксперты пояснили, что любой кризис сопровождается разорением банков, их закрытием и увольнением персонала, а также «набегом» вкладчиков, снимающих деньги со счетов. При этом аналитики ожидают скачка цен на горизонте трех-шести месяцев, но призывают россиян не паниковать.

Ранее в Госдуме обвинили мигрантов в росте курса доллара.

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