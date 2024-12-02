В Кремле заявили об эрозии доллара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эрозия доллара набирает силу. Его слова приводит ТАСС.

«Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта», — сказал Песков.

По его словам, «это такой процесс эрозии привлекательности доллара» и он «набирает силу».

Также Песков прокомментировал угрозы избранного президента Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС. По его словам, «если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, это усилит тенденции по переходу на национальную валюту».

1 декабря Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Также он отметил, что торговля с США для этих государств будет ограничена в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.

Ранее в Совфеде не поверили угрозам Трампа ввести 100-процентные пошлины в адрес стран БРИКС.