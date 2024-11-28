В ЦБ назвали главное ограничение для экономики России

Главным сдерживающим фактором для развития экономики России является нехватка рабочей силы. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, его слова приводит агентство «Интерфакс».

На Пермском инженерно-промышленном форуме представитель регулятора отметил, что уровень безработицы в стране снизился до исторического минимума — 2,3%. Однако такой низкий показатель является аномальным, поскольку естественный уровень безработицы должен составлять около трех-четырех процентов.

«В последние два года мы не наблюдаем даже намека на стабилизацию на рынке труда. Ситуация с кадрами продолжает ухудшаться из месяца в месяц. Я неоднократно слышал от акционеров и руководителей компаний, что они готовы реализовать инвестиционные проекты, но сталкиваются с нехваткой сотрудников», — подчеркнул Тремасов.

Предприятия российского ВПК испытывают нехватку кадров, которая в ближайшие время может достигнуть отметки в 400 тыс. человек, заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Однако это не единственная сфера, где не хватает рабочей силы. По словам экспертов, дефицит наблюдается и в других отраслях, например строительным компаниям сейчас требуются около 420 тыс. человек. Всего же потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о кадровом дефиците в ВПК.