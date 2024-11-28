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В ЦБ назвали главное ограничение для экономики России

ЦБ: нехватка персонала является главным ограничением для экономики России

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Мария Девахина/РИА Новости

Главным сдерживающим фактором для развития экономики России является нехватка рабочей силы. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, его слова приводит агентство «Интерфакс».

На Пермском инженерно-промышленном форуме представитель регулятора отметил, что уровень безработицы в стране снизился до исторического минимума — 2,3%. Однако такой низкий показатель является аномальным, поскольку естественный уровень безработицы должен составлять около трех-четырех процентов.

«В последние два года мы не наблюдаем даже намека на стабилизацию на рынке труда. Ситуация с кадрами продолжает ухудшаться из месяца в месяц. Я неоднократно слышал от акционеров и руководителей компаний, что они готовы реализовать инвестиционные проекты, но сталкиваются с нехваткой сотрудников», — подчеркнул Тремасов.

Предприятия российского ВПК испытывают нехватку кадров, которая в ближайшие время может достигнуть отметки в 400 тыс. человек, заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Однако это не единственная сфера, где не хватает рабочей силы. По словам экспертов, дефицит наблюдается и в других отраслях, например строительным компаниям сейчас требуются около 420 тыс. человек. Всего же потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о кадровом дефиците в ВПК.

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