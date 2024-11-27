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В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ВПК

Депутат ГД Морозов: дефицит кадров в ВПК приблизился к 400 тысячам человек

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Коллегия ВПК

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил о недостаточной кадровой укомплектованности предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), передает «Дума ТВ».

«По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь (в предприятиях ВПК. — «Газета.Ru») уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек», — сказал депутат.

По словам Морозова, избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия, «особенно чувствителен для ВПК».

27 ноября глава Минтруда Антон Котяков подтвердил дефицит кадров на рынке труда. По оценкам министерства, потребность в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек.

В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что на предприятиях ОПК не хватает примерно 160 тысяч специалистов, несмотря на сильный переток кадров из гражданских отраслей в последние полтора года.

Ранее в Германии заявили о преимуществе российского ВПК над немецким.

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