В ЕС не видят влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность

В Еврокомиссии не видят влияния американских санкций в отношении Газпромбанка на безопасность поставок энергоресурсов в страны Евросоюза. Об этом заявила представитель ЕК журналистам, передает РИА Новости.

«Что касается санкций против «Газпромбанка», то мы пока не видим какого-либо негативного влияния на безопасность энергетических поставок ЕС, что требовало бы нашей реакции», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него Газпромбанк, «БКС-Банк», банк «Центрокредит», банк «Итуруп», «Братский народный банк», банк «Кремлевский», ДОМ.РФ и АО «Независимый специализированный депозитарий».

При этом американским гражданам разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в Европе резко выросли цены на газ.