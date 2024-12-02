Стало известно о трудностях поставок новых российских вагонов

Российские предприятия не могут поставить новые вагоны заказчикам, так как ОАО «РЖД» отказывается принимать их продукцию на свою сеть. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы совещания у заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило.

По данным издания, на момент совещания на путях простаивало 2,53 тыс. новых грузовых вагонов, которые не могли быть отправлены заказчикам.

«Ситуация с каждым днем становится все более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава», — сказал исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов.

В РЖД уточнили, что проблемы с движением на сети связаны с избытком вагонов. По информации компании, сейчас на путях находится 250 тысяч единиц техники. Для решения ситуации РЖД принимает различные меры, в том числе ограничивает доступ вагонов на сеть.

В ноябре российские перевозчики обратились к советнику президента Игорю Левитину с просьбой отменить ограничение ОАО «РЖД» на обработку порожних вагонов на уровне 42 тысячи в сутки. Под обращением поставили свои подписи представители «Национальной транспортной компании», «СКС», «Нефтетранссервиса», «Модум-Транса», «Транспортные технологии», «Новой перевозочной компании» (входит в Globaltrans), ТГК и «Уголь-Транса».

Ранее в РЖД рассказали о нехватке машинистов.