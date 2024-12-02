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Стало известно о трудностях поставок новых российских вагонов

«Ъ»: новые российские вагоны оказалось невозможно поставить заказчикам из-за РЖД

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Shutterstock/JetKat

Российские предприятия не могут поставить новые вагоны заказчикам, так как ОАО «РЖД» отказывается принимать их продукцию на свою сеть. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы совещания у заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило.

По данным издания, на момент совещания на путях простаивало 2,53 тыс. новых грузовых вагонов, которые не могли быть отправлены заказчикам.

«Ситуация с каждым днем становится все более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава», — сказал исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов.

В РЖД уточнили, что проблемы с движением на сети связаны с избытком вагонов. По информации компании, сейчас на путях находится 250 тысяч единиц техники. Для решения ситуации РЖД принимает различные меры, в том числе ограничивает доступ вагонов на сеть.

В ноябре российские перевозчики обратились к советнику президента Игорю Левитину с просьбой отменить ограничение ОАО «РЖД» на обработку порожних вагонов на уровне 42 тысячи в сутки. Под обращением поставили свои подписи представители «Национальной транспортной компании», «СКС», «Нефтетранссервиса», «Модум-Транса», «Транспортные технологии», «Новой перевозочной компании» (входит в Globaltrans), ТГК и «Уголь-Транса».

Ранее в РЖД рассказали о нехватке машинистов.

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