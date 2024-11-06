РЖД ограничили обработку пустых вагонов

ОАО «РЖД» ограничило обработку порожних вагонов на уровне 42 тыс. в сутки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что результаты эксперимента с директивными ограничениями уже не удовлетворили руководство ОАО «РЖД», что привело к выговорам должностным лицам. Однако действие этого режима будет продолжаться с 21 октября до 1 января 2025 года. Также теперь к перевозке порожних вагонов были применены требования о наличии технических и технологических возможностей инфраструктуры, ранее взыскиваемых только для груженых вагонов.

Отмечается, что теперь непублично ограничивается количество порожних вагонов, заадресованных на конкретную дорогу, что уже привело к ограничениям в Кемеровской области.

«По состоянию на вечер 25 октября налицо невозможность заадресовать любой порожний вагон под погрузку», — прокомментировал ситуацию председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов.

До этого в РЖД предложили поднять тариф на порожний пробег вагонов с Дальнего Востока на 51%.

Ранее РЖД купили башню в «Москве-Сити».