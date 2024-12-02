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Эксперт указал на волатильность юаня на Мосбирже

Экономист Тимошенко: юань на Мосбирже демонстрирует волатильность

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Global Look Press

Юань на Московской бирже показывает относительную волатильность после уверенного укрепления в течение нескольких дней. На рубль при этом продолжают давить множество факторов, один из которых — новые санкции со стороны США. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Поддержать мировые позиции юаня может продолжение властями КНР курса стимулирования экономической активности в Китае. При этом на текущий момент пока еще не отмечается ярких результатов, поскольку давление на экономику оказывают перспективы жесткой торговой политики нового руководства США по отношению к Китаю, новые импортные пошлины», — отметил Тимошенко.

Согласно его прогнозам, на текущей неделе, со 2 по 6 декабря, юань будет торговаться в пределах 14,75–15,25 рубля.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов до этого говорил, что объективных причин ожидать доллар по 150-200 руб. в 2025 году нет. В периоды активного снижения курса рубля всегда формируются ожидания более серьезной девальвации — появляются прогнозы и по 150 рублей, и по 200 рублей за доллар. Но обычно такие предсказания трудно обосновать чем-то, кроме «черных лебедей» в экономике или геополитике, пояснил специалист.

Ранее стало известно, за каким курсом валют россияне следят чаще всего.

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