Стало известно, за каким курсом валют россияне следят чаще всего

Трафик на интернет-страницы, связанные с курсами валют, 25-26 ноября вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом октября. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

«При этом наибольший интерес россиян зафиксирован к китайскому юаню — трафик вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом октября. Следом по росту трафика идет японская иена (+75%), армянский драм (+66%), доллар (+53%) и евро (+18%). На фоне новостей о росте курсов валют россияне стали чаще просматривать корреляцию курсов к иностранным валютам. Это может быть связано в том числе с подготовкой к грядущему отпускному сезону», — отметили аналитики.

28 ноября курс юаня на Мосбирже поднимался до 14,8 рубля. Курсы доллара и евро на внебиржевом рынке опустились с максимумов среды в 114 рублей и 120 рублей к 108-109 рублям и 113-116 рублям в четверг соответственно. 29 ноября доллар и евро немного укрепляются, они стоят чуть более 109 рублей и 114 рублей соответственно.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин призвал россиян не обращать внимания на взлет курса доллара. Экономист назвал любой курс американской валюты приемлемым для большинства россиян.

Ранее Минэк увидел избыточные эмоции на валютном рынке.