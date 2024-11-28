Россиянам рассказали, ждать ли доллар по 150-200 рублей

Объективных причин ожидать доллар по 150-200 руб. в 2025 году нет, заявил «Газете.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«В периоды активного снижения курса рубля всегда формируются ожидания более серьезной девальвации — появляются прогнозы и по 150 рублей, и по 200 рублей за доллар. Но обычно такие прогнозы трудно обосновать чем-то, кроме «черных лебедей» в экономике или геополитике, экстраординарных событий, вероятность реализации которых на самом деле очень мала. Объективных экономических причин ожидать доллар на таких уровнях в 2025 году нет. Достижение даже 120 рублей за доллар вряд ли возможно», — сказал аналитик.

Буйволов ожидает, что скоро власти вмешаются и приведут курс рубля к более адекватным значениям — чуть ниже 100 руб. за доллар.

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался выше 111 руб., евро — 113 руб. Курс юаня на Мосбирже превышал 14 руб.

Ранее экономист объяснил необходимость стабильного курса доллара.