Поставки нефти из Казахстана в Европу поcле повреждения трубопровода продолжаются

Поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба» в Европу продолжаются по второй линии. Об этом сообщило минэнерго Казахстана, комментируя повреждение трубопровода на территории Польши, передает ТАСС.

«Перекачка по поврежденной линии была прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что технические возможности второй линии трубопровода полностью обеспечивают прокачку нефти. Очередная поставка нефти через «Дружбу» ожидается в период с 20 по 30 декабря.

Утечка произошла утром 1 декабря недалеко от города Пневы в Великопольском воеводстве, расположенном вблизи Познани на западе Польши. Это произошло на участке, через который транспортируется казахстанская нефть в Германию.

Польша расследует инцидент. Среди возможных версий — диверсия и техническая неисправность. Специалисты компании PERN, оператора польского участка нефтепровода «Дружба», работают над восстановлением прокачки и устранением последствий.

Ранее Россия нарастила поставки газа Казахстану до исторического максимума.