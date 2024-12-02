В Кремле оценили угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы избранного президента Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС.

«Речь же не только о странах БРИКС. Все больше стран переходят на использование национальных валют. Это процесс, который набирает силу. Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, это усилит тенденции по переходу на национальную валюту. Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность», — сказал представитель Кремля.

Накануне Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Также глава Белого дома отметил, что торговля с США для этих государств ограничится в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.

Ранее в Совфеде не поверили угрозам Трампа ввести 100-процентные пошлины в адрес стран БРИКС.