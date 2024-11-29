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В России ожидается подорожание майонеза

«Ъ»: крупный производитель майонеза предупредил о повышении цен с 15 декабря

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Depositphotos

Отпускные цены на продукцию крупного производителя майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») вырастут с 15 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания уже направила ритейлерам соответствующие уведомления. По данным издания, отпускные цены вырастут на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» (от 2,9 до 10%) и на четыре позиции майонезных соусов (от 5 до 14,6%). Причиной стало подорожание основных ингредиентов, в частности, подсолнечного масла.

Собеседник издания на розничном рынке отметил, что подобное решение могут принять и другие крупные производители, но уже в январе 2025 года. Пока повышение цен производителей не оказало существенного влияния на розничный рынок.

В «Руспродсоюзе» уточнили, что средняя стоимость майонеза на территории страны в настоящее время составляет 290,8 руб. за 1 кг — год к году показатель вырос на 5%.

26 ноября сообщалось, что по итогам третьего квартала текущего года доля товаров повседневного спроса (FMCG), продаваемых в магазинах в рамках акций кратковременного снижения цен, рухнула до многолетнего минимума. В частности, в российских магазинах стало значительно меньше акций на майонез, консервированные овощи и шоколадные плитки.

Ранее аналитик Антонов заявил, что реальный рост цен на продукты питания превысил 50%.

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