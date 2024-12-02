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В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки

Зампред Сбера счел вероятным повышение ЦБ ключевой ставки в декабре до 23%

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбербанк считает высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23% на заседании Совета директоров Центрального банка России в декабре. Об этом заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital, передает РИА Новости.

По его словам, высока вероятность подъема ключевой ставки либо на один, либо на два процентных пункта. Он объяснил это тем, что инфляция продолжает оставаться относительно высокой.

В самом Банке России уже не раз давали сигнал о намерении продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Регулятор начал повышать ставку в июле, до этого на протяжении полугода она оставалась неизменной. За несколько месяцев ставка выросла на 500 базисных пунктов. На данный момент она составляет рекордные 21% годовых.

Аналитики ожидают, что ЦБ РФ на ближайшем заседании в декабре может повысить ключевую ставку разом на 400 базисных пунктов, до 25% годовых.

Ранее глава ВТБ Костин сравнил председателя ЦБ Набиуллину с «железной леди».

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