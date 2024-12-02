Глава ВТБ Костин сравнил председателя ЦБ Набиуллину с «железной леди»

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина схожа по своим решениям с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер (1979–1990 гг.), известной как «железная леди». Об этом заявил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

Он назвал Набиуллину смелой женщиной со своей линией, которой необходимо дать возможность принимать решения.

«Когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина, — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — рассказал Костин.

Глава ВТБ высказал мнение, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, но у руководства ЦБ другое мнение. По словам Костина, в 2025 году инфляцию хотят снизить до 6,4%.

Вместе с этим Центробанку будет необходимо понизить и ключевую ставку. В настоящее время ключевая ставка находится на рекордно высоком уровне в 21%. Но если инфляция не замедлится, то «придется искать какие-то другие методы», возможно, более решительная политика, отметил Костин.

Ранее Набиуллина заявила о мобилизации всех ресурсов российской экономики.