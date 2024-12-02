Глава ВТБ Костин не верит в быстрое снятие санкций с России

Страны Запада не станут в ближайшее время отменять санкции против России, считает глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Я не очень верю, что санкции будут сняты быстро. Я не вижу, как это возможно», — высказал мнение Костин.

Председатель кредитной организации привел в пример поправку от 1974 года к закону о торговле США, которая ограничивала товарооборот со странами, препятствующими эмиграции. Костин напомнил, что документ тогда приняли против СССР и отменили его действие только в 2012 году.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что послы Евросоюза 27 ноября приступят к дискуссии о 15-м пакете санкций против России. Новый пакет предполагает введение рестрикций в отношении 29 компаний, 54 физических лиц и 48 танкеров, которые перевозят российскую нефть. Документ планируют принять до конца 2024 года.

Ранее председатель банка ВТБ высказал мнение, согласно которому курс американского доллара сохранится на уровне чуть выше 100 руб., инфляция снизится до уровня в 6,4%, Он также напомнил, что в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция в России составляла 11–12%.