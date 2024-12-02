Новый банк развития БРИКС предоставит России кредиты на миллиардную сумму

Новый банк развития БРИКС (НБР) выделит $1,2 млрд кредитов на проекты в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к бюджету на 2025–2027 годы, предоставленные Минфином РФ.

В ведомстве уточнили изданию, что банк реализует четыре проекта в России, направленные на сохранение культурного и исторического наследия, улучшение системы водоснабжения, а также на развитие судостроения.

В марте 2022-го НБР заявил о приостановке трансакций в Российской Федерации в связи с введенными в отношении страны санкциями. Однако в октябре этого года во время саммита БРИКС в Казани министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что подготовлен механизм возможного возобновления этих инвестиций.

Эксперт экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов считает, что НБР может работать через третьи страны, в частности через Индию и Китай. Поступление средств также может быть осуществлено при посредничестве независимых фондов и организаций, которые формально не связаны с банком, но аффилированы с его участниками. Это уменьшит риск прямого санкционного давления на финансовую организацию, отметил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».