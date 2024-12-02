Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Северному морскому пути

В 2024 году российская газодобывающая компания НОВАТЭК нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Азию по восточному сектору Северного морского пути (СМП). Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler.

Согласно им, в текущем году с проекта «Ямал СПГ» напрямую на азиатский рынок по Севморпути было отгружено 35 партий сжиженного природного газа, или 2,4 млн т. В прошлом году НОВАТЭК направила по восточному сектору Севморпути 31 партию СПГ, или 2,27 млн т.

Как сообщает издание, 19 ноября НОВАТЭК завершил последние поставки партий СПГ с этого проекта, разгрузив их в китайских портах Цзянсу и Чжоушань. Партии были доставлены на танкерах Arc7 «Николай Зубов» и «Рудольф Самойлович».

Также «Коммерсантъ» отмечает, что в этом году «Газпром» поставил в Китай партию СПГ на 72 тыс. т с проекта «Портовая СПГ».

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует реализовать масштабный план развития СМП. Глава государства рассказал, что в рамках этого плана пополняется ледокольный флот, в том числе суда на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы. Кроме того, модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры.

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

Ранее сообщалось, что единственный в РФ завод СПГ-оборудования остановили из-за санкций США.