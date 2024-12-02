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В ДНР рассказали о следующем этапе реформы в энергетике

Министерство угля и энергетики ДНР: новый этап энергореформы пройдет в 2025 году

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Depositphotos

В следующем году в Донецкой народной республике (ДНР) пройдет новый этап энергетической реформы. Об этом ТАСС сообщил глава министерства угля и энергетики ДНР Денис Епифанов.

Он отметил, что правительство России приняло решение создать в новых субъектах предприятие, выполняющее функции системообразующей территориальной сетевой организации. В 2025 году планируется образовать акционерное общество со 100%-ным пакетом акций в собственности государства. В эту компанию войдут распределительные сети четырех субъектов, головное предприятие будет располагаться в Донецке.

Министр подчеркнул, что благодаря налаженному финансированию и упрощению процесса управления реформа положительно скажется на конечном потребителе.

Глава ведомства напомнил, что сроки перехода на российское законодательство определены до 2026 года. Реорганизация отрасли в Донбассе и Новороссии началась в 2023 году.

4 августа сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) на восстановление энергообъектов выделили почти 4 млрд рублей.

Ранее Путин заявил о мужестве строителей, восстанавливающих Донбасс.

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