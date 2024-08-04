В ЛНР на восстановление энергообъектов выделили почти 4 млрд рублей

Около 4 млрд рублей выделено в рамках программы социально-экономического развития Луганской народной республики (ЛНР) на восстановление объектов энергетики региона в 2024 году. Об этом сообщил гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов в интервью ТАСС.

Глава компании подчеркнул, что данная сумма вдвое превышает объем средств, выделенных на те же цели в прошлом году.

«В рамках программы социально-экономического развития на восстановление объектов энергетики ЛНР в 2024 году выделено финансирование в размере 3,9 млрд рублей. Для сравнения: в 2023 году на эти цели было выделено 1,9 млрд рублей. В этом году сумма увеличилась на 2 млрд рублей в сравнении с прошлым, то есть выросла на 50%», – сказал Рыжилов.

Он также отметил, что из указанной суммы более 1 млрд рублей направлено на восстановление распределительных сетей, 2,5 млрд – на создание аварийного резерва, 333 млн рублей предприятие направило на приобретение спецтехники, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

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