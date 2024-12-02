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Россиянам напомнили о сроке уплаты налогов

В России 2 декабря истечет срок уплаты имущественных налогов физических лиц

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Shutterstock

В понедельник, 2 декабря, в России истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств необходимо оплатить налоговые уведомления до конца этого дня, сообщает РИА Новости.

Как рассказал в беседе с агентством партнер юридической фирмы Джи Ар Менеджмент (GRM) Сергей Новиков, с 3 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) вправе начислять пени на неуплаченные суммы налоговых платежей.

Налоговые уведомления можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ», на портале «Госуслуги». Налогоплательщики, которые не пользуются электронными сервисами, уведомления отправляются в традиционном бумажном виде. В таком уведомлении содержатся сведения о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.

До этого основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев говорил, что до 1 декабря текущего года россиянам нужно впервые заплатить налог на доходы с процентов по вкладам, полученных за 2023 год. Эксперт напомнил, что налог на вклады исчисляется в отношении процентного дохода, который был получен с любых счетов в любой валюте. Однако исключением станет прибыль, чья сумма не превысила 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с россиян хотят взыскать без суда более 22 млрд рублей налоговых долгов.

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